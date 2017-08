Irã ameaça se retirar de acordo nuclear, caso EUA imponha novas sanções

O presidente do Irã, Hasan Rohaní, elevou o tom de suas ameaças ao responder o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e advertir que se retirará do acordo nuclear firmado em 2015, caso Washington imponha novas sanções ao país muçulmano. As informações são da Télam, agência estatal de notícias da Argentina.

Hasan Rohaní, presidente iraniano (Foto: Divulgação)



A troca de acusações e represálias entre os dois países se intensificou na semana passada, quando o Irã aprovou um plano contra as sanções norte-americanas que envolvem reciprocidade e aumento dos orçamentos para seus programas militares.

Irritado com as frequentes ameaças de Trump de romper o pacto assinado em 2015 entre Irã, Estados Unidos, Rússia, China, Grã-Bretanha, França e Alemanha, Rohaní anunciou, em discurso ao Parlamento, que vai responder na mesma moeda.

O presidente iraniano lembrou que "a experiência fracassada de aplicar sanções levou administrações anteriores [dos EUA] à mesa de negociações" para assinar o chamado Plano Integrado de Ação Conjunta (JCPOA, da sigla em inglês).

