Homem invade show de Britney Spears em Las Vegas

Um homem invadiu o palco e interrompeu o show da cantora Britney Spears na noite de quarta-feira, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Em vídeos feitos por fãs da cantora, é possível ver que a invasão acontece durante o hit "Crazy". O show acontecia no 'Planet Hollywood'.



Sem perceber a confusão, Britney chega a perguntar para a plateia se todos estão gostando do show. "Vocês estão se divertindo?", perguntou ela. Logo em seguida, a cantora é cercada por seguranças: "O que está acontecendo? Ele tem uma arma?", pergunta ela. Britney e todos os bailarinos, então, são afastados pelos seguranças.



Momento em que os seguranças vão até a cantora para tirar ela do palco. Foto: Reprodução/Instagram

Nos vídeos, é possível ver que o homem chega a lutar contra um segurança, mas acaba sendo imobilizado por outros. Em entrevista ao jornal 'Daily Mail', uma fonte ligada à cantora informou que Britney estava "aterrorizada durante o incidente".

O show continuou normalmente após a retirada do homem. A turnê "Piece Of Me Vegas", que lucrou mais de US$ 100 milhões em vendas de ingressos, chegará ao fim em dezembro deste ano.



Extra