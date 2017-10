Grande nuvem de borboletas é detectada por radar dos EUA

Uma nuvem de 110 quilômetros de largura foi detectada pelo radar do Serviço Nacional de Meteorologia em Denver (National Weather Service, em inglês), nos Estados Unidos. Os cientistas descobriram que, no final, se tratava de um bando de borboletas que sobrevoava o local.

Paul Schlatter, do NWS, disse que acreditava que o padrão visto pelos radares mostrava um grupo de pássaros, mas a nuvem estava se movimentando para o noroeste junto com o vento, enquanto as aves migratórias vão para o sul no mês de outubro.



Grande nuvem de borboletas nublou radar meteorológico de Denver (Foto: National Weather Service/AP)



Schlatter escreveu nas redes sociais e na quarta-feira (4) recebeu uma resposta: as pessoas relataram ter visto um bando de borboletas à deriva com o vento. As cores mostradas no radar são resultado da forma e da direção dos insetos, não são a tonalidade oficial das asas.



Um inusitado grande número de borboletas Damas Pintadas, que às vezes se confunde com a borboleta-monarca, tem visitado as montanhas do Colorado nas últimas semanas, se alimentando de flores e às vezes formando nuvens.



Borboleta encontrada em Denver durante nevoeiro (Foto: AP/David Zalubowski)



Sarah Garrett, uma especialistas em lepidópteros, ordem de insetos que inclui as borboletas, da Organização Butterfly Pavilion em Westminster, no Colorado, disse que pessoas de lugares distantes da região têm ligado para dizer que viram as nuvens. A população das borboletas cresce tipicamente com a abundância das flores.

As pesquisas científicas sobre as populações de Damas Pintadas na América do Norte é limitada, mas estudos mostram que elas migram do sudoeste dos Estados Unidos para o noroeste do México durante o outono.

