Gaga, Ariana Grande e mais famosos pedem controle de armas após ataque

Lady Gaga, John Mayer, Ariana Grande e outros famosos usaram suas redes sociais para pedir leis mais rigorosas para o controle de armas nos Estados Unidos. As manifestações aconteceram após o ataque em Las Vegas, que deixou 59 mortos e mais de 500 feridos. Stephen Paddock atirou do 32º andar do resort Mandalay Bay contra multidão que participava de festival de música country.

Famosos usaram suas páginas pessoais nas redes sociais para pedir que as pessoas contribuíssem com doação de sangue ou recursos para vítimas e familiares de pessoas que foram afetados na tragédia. Além disso, compartilharam mensagens pedindo leis mais rigorosas para o controle de armas.

“Isso é terrorismo, puro e simplesmente. Democratas e republicanos, por favor, se unam”, pediu Gaga, usando a hashtag “controle de armas”.

Ariana Grande também fez o pedido para o controle de armas. “Meu coração está partido por Las Vegas. Precisamos de amor, união, paz, controle de armas”.

John Mayer fez uma série de posts sobre o assunto, questionando as ações das autoridades. "Vou manifestar meus pensamentos sem as palavras 'controle de armas', 'fuzis' e outras que provoquem um debate reflexivo. Sou um homem lógico e racional. Gosto de tirar a emoção (impossível hoje) e olhar para a questão em um teórico vácuo para que isso faça sentido. Legisladores e influenciadores: Se vocês não estão fazendo nada com seus poderes para ao menos reavaliar a ameaça dos ataques em massa, porque vocês não podem sair e nos dizer que esta é a vida que vamos ter que aceitar?".

Madonna destacou em seu post que “é muito fácil comprar uma pistola nos Estados Unidos ou ter acesso a armas automáticas, e isso precisa parar”.

A dupla de DJs The Chainsmokers fez um longo texto e pediu: “Esperamos dos líderes de nosso país uma real reflexão sobre nossas leis e segurança e que possamos juntos encontrar um caminho para que isso nunca mais aconteça”.

Julianne Moore: “Hoje nós choramos por Las Vegas, amanhã lutamos por eles. Junte-se ao movimento para parar a violência com armas”.



