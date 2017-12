Ex-ministro de Putin é condenado a 8 anos de prisão

O ex-ministro do Desenvolvimento Econômico da Rússia Alexey Ulyukayev foi condenado nesta sexta-feira (15) a oito anos de prisão em uma colônia penal por corrupção.

Ministro de Vladimir Putin entre junho de 2013 e novembro de 2016, Ulyukayev foi considerado culpado de receber propina de US$ 2 milhões do CEO da estatal de petróleo Rosneft, Igor Sechin. Ele foi sentenciado a um regime de prisão "duro".

A acusação pedia pena de 10 anos de cadeia, enquanto o ex-ministro sempre se disse inocente. Ulyukayev foi detido em novembro de 2016, na entrada da Rosneft, com uma bolsa cheia de dólares e acabou demitido por Putin no mesmo dia.

Sechin, influente aliado do presidente da Rússia e com um passado nos serviços de inteligência do país, acusa o ex-ministro de tê-lo extorquido como recompensa por ter autorizado a compra de 50% da petrolífera Bashneft pela Rosneft - Sechin e Ulyukayev integram facções opostas nas forças governistas.

Segundo o ex-ministro, sua prisão foi orquestrada pelo CEO da estatal. Ele alega que não sabia que havia dinheiro na bolsa, acreditando se tratar de uma "cesta de Natal com vinho e salame".

