EUA detectam lançamento de míssil balístico pela Coreia do Norte

Pentágono afirmou ter detectado nesta sexta-feira (28) o lançamento de míssil balístico pela Coreia do Norte. O Japão diz que ele teria caído nas águas de uma zona econômica exclusiva do país (ZEE). Não há relatos imediatos de danos, segundo a Reuters. De acordo com a CNN, a Coreia do Sul também confirmou o lançamento.

O porta-voz do Pentágono, o Capitão Jeff Davis, disse que o lançamento ocorreu por volta das 11h45 (no horário de Brasília).

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, afirmou que o míssil possivelmente atigiu uma zona econômica exclusiva do Japão (ZEE). Abe ainda declarou que uma reunião do Conselho de Segurança Nacional seria convocada e que o Japão tomaria as medidas necessárias para garantir a segurança de seus cidadãos.



Foto: Prime Minister’s Office of Japan



O secretário-chefe do Gabinete japonês, Yoshihide Suga, disse que um míssil voou por cerca de 45 minutos e parece ter atingido águas da zona econômica exclusiva do Japão. Ele acrescentou que o lançamento do míssil era inaceitável e em clara violação das resoluções da Organização das Nações Unidas, segundo a Reuters.

A rede americana CNN, citando uma fonte, afirma que os EUA acreditam que a Coreia do Norte poderá lançar um míssil balístico intercontinental (ICBM) com capacidade nuclear no início de 2018.

O novo teste acontece semanas depois de Pyongyang ter testado com sucesso seu primeiro míssil balístico intercontinental. A emissora estatal "KCTV" informou o míssil novo, Lançado em 4 de julho, o míssil batizado como Hwasong-14, alcançou uma altura máxima de 2.802 km e percorreu 933 km em 39 minutos e caiu no Mar do Japão.

G1