Dono de revista oferece US$ 10 milhões por informação contra Trump

O proprietário da revista pornográfica americana "Hustler", Larry Flynt, ofereceu neste domingo (15), em um anúncio de página inteira no jornal "The Washington Post", US$ 10 milhões por qualquer informação que permita destituir Donald Trump como presidente.

"Não espero que os amigos multimilionários de Trump o delatem, mas acredito que há muita gente que sabe coisas e a quem US$ 10 milhões parecerá muito dinheiro", explica na propaganda.

Flynt reconhece que, no passado, já usou este método para acabar com a carreira de políticos republicanos. "Diante da crise atual, aumentei a recompensa para US$ 10 milhões", assinala. "Tenho a intenção de pagar toda a quantia".

A propaganda leva o título, com letras em caixa alta: "US$ 10 milhões por informação que permita o impeachment e destituição de Donald J. Trump da presidência".

O dono da revista coloca em dúvida a legitimidade da vitória de Trump e resume as polêmicas que envolvem o seu mandato, desde a suposta ingerência da Rússia nas eleições até a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas.

"Mas o mais preocupante é que, muito antes de acontecer um apocalipse climático, Trump pode desencadear uma guerra mundial nuclear", assinala. "Um impeachment pode ser um tema desagradável e que leve à disputa, mas a alternativa - mais três anos de disfunção desestabilizadora - é pior", assegura.

