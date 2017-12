Coreia do Sul intercepta navio que levava petróleo a norte-coreanos

A Coreia do Sul informou ter capturado um navio de bandeira do Panamá suspeito de transferir produtos petrolíferos para a Coreia do Norte em uma violação das sanções internacionais.

A informação foi dada por autoridades alfandegárias sul-coreanas neste domingo (31).

A captura foi a segunda a ser divulgada pela Coreia do Sul em poucos dias, no momento em que a Organização das Nações Unidas (ONU) amplia os esforços para reduzir a oferta de petróleo para a Coreia do Norte após seus testes com mísseis nucleares ou balísticos.

O navio foi capturado no porto de Pyeongtaek-Dangjin. O porto fica na costa oeste, ao sul de Incheon.



Porto de Pyeongtaek-Dangjin, onde o navio de bandeira do Panamá foi capturado pela Coreia do Sul (Foto: Divulgação/Soosungeng)

A data estimada de chegada do navio no porto era 19 de dezembro, segundo a VesselFinder Ltd., um fornecedor de serviços de rastreamento.

O navio pode carregar 5.100 toneladas de petróleo e tem tripulação principalmente da China e de Mianmar, de acordo com a agência de notícias Yonhap.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores confirmou que há uma investigação envolvendo a inteligência e autoridades alfandegárias sul-coreanas.

Folhapress