Coreia do Norte liberta pastor do Canadá condenado à prisão perpétua

A Coreia do Norte libertou nesta quarta-feira (9) um pastor canadense nascido na Coreia do Sul que havia sido condenado à prisão perpétua no país, informou a agência estatal KCNA.

Segundo a KCNA, o canadense está doente e foi libertado por razões humanitárias. A estatal não disse qual é a doença.

Rim Hyon Sum, também conhecido como Hyeon Soo Lim, trabalhava em uma das maiores igrejas do Canadá e foi condenado a uma vida de trabalho forçado em dezembro de 2015. Ele foi acusado de subversão ao "usar a religião" para conspirar contra o regime norte-coreano.

Em junho, a Coreia do Norte libertou o estudante americano Otto Warmbier pouco mais de um ano após ter sido condenado a 15 anos de trabalho forçado no país asiático. Ele estava em coma e morreu poucos dias depois de chegar aos Estados Unidos.





Folhapress