Cão labrador salva menina de afogamento em praia da Itália

Um cachorro salva-vidas da raça labrador resgatou Caterina, de 8 anos, em uma praia na cidade de Palinuro, na Itália. Lux, como é chamado, faz parte da Escola Italiana de Cães de Resgate (SICS).

Caterina estava no mar com a irmã mais velha, não muito longe da costa, quando uma forte onda a levou para longe do pai. O homem tentou recuperá-las, mas só conseguiu alcançar a mais velha, enquanto Caterina foi levada pela corrente.



Caterine e o cão salva-vidas Lux, em praia da Itália (Foto: Reprodução/ Facebook SICS)



O cão Lux estava em patrulha pela escola italiana de cães de salvamento e socorreu a garota. Ele desafiou as ondas e chegou até a ela graças a um cinto especial e suas "poderosas patas", segundo relato da escola do cachorro em sua página no Facebook.

A menina, que tinha medo de cachorros, conseguiu se acalmar do choro minutos depois do resgate e quis abraçar seu "salvador." "Nunca fomos capazes de conseguir fazê-la superar a desconfiança que tem em relação aos cães, mas a partir de hoje vai ser tudo diferente", afirmaram os pais de Caterina ao jornal italiano II Messaggero.

G1