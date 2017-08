Brasileiro morre após atravessar fronteira México-EUA

O jovem Maycon Douglas de Andrade Fernandes, de 24 anos, morreu na cidade de McAllen, no Texas, após atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos. Sua família, em Conselheiro Pena (MG), foi informada na segunda-feira, 14. Ele é o quarto brasileiro a morrer na travessia em 2017.



O último contato de Maycon com a família havia sido no domingo, 13. De acordo com relatos de um companheiro de viagem, durante a caminhada, após atravessarem a fronteira, ele passou mal, vomitou três vezes e morreu. O corpo foi levado para o IML da cidade de Laredo, onde aguarda o traslado para o Brasil.





Exame