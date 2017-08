Atentado em Barcelona foi o sexto com atropelamento em 2017

O atentado em Barcelona, nesta quinta (17) foi o sexto em que os autores usaram um atropelamento como forma de atingir as vítimas em 2017. Segundo a polícia espanhola, 13 pessoas morreram e mais de cem ficaram feridas depois que um motorista com uma van atropelou pessoas em La Rambla, uma das vias mais movimentadas da cidade.

Atentado em Barcelona. (Foto: G1)

Antes, ainda este ano, pessoas foram atropeladas em ataques em Paris, Estocolmo e Londres. Apenas na capital inglesa foram três ataques do mesmo tipo. Em 2016, atentados semelhantes tinham acontecido em Berlim, na Alemanha, e Nice, na França.

Em 20 de abril deste ano, em um ataque na avenida Champs Elysée, em Paris, o autor também usou um carro para se aproximar de suas vítimas, mas não chegou a atropelar ninguém. Segundo policiais, um homem num veículo atirou contra uma viatura que estava parada num sinal vermelho. Ele depois saiu do carro e continou atirando, até que foi baleado e morto.

Veja a seguir os casos de atentados por atropelamentos registrados na Europa desde o ano passado.

Barcelona - 17 de agosto

Uma van atropelou várias pessoas em La Rambla, via que fica em uma das regiões mais turísticas de Barcelona, na Espanha, nesta quinta-feira (17). As autoridades dizem que 13 pessoas morreram e 80 ficaram feridas, algumas em estado grave. O caso é tratado como um ataque terrorista. Dois suspeitos foram presos. Segundo a imprensa local, outro suspeito morreu em uma troca de tiros. A agência do Estado Islâmico afirma que o grupo reivindicou a autoria do ataque.



Paris - 9 de agosto

Um carro atropelou uma patrulha antiterrorista, deixando seis feridos, em 9 de agosto, em Levallois Perret, perto de Paris, na França. As equipes que buscam combater ataques extremistas passaram a atuar no país depois dos atentados de 2015. Um homem foi preso na região norte de Paris, suspeito de ser o atropelador, e hospitalizado com ferimentos de balas. De acordo com autoridades, ele dirigia o mesmo veículo BMW usado no ataque e foi baleado durante sua captura. Não está claro qual era a motivação do motorista, mas autoridades disseram que ele acelerou deliberadamente pare atingir os soldados. O caso é investigado como um potencial ataque terrorista.



Londres - 19 de junho

Uma pessoa morreu e dez ficaram feridas após o motorista de uma van atropelar pessoas perto de uma mesquita na madrugada de 19 de junho em Finsbury Park, no norte de Londres. O homem foi contido pela população e preso pela polícia, e posteriormente identificado como Darren Osborne, de 47 anos, morador da região de Cardiff, no País de Gales. Ele foi acusado formalmente de crimes relacionados com a execução, preparação e instigação de atos terroristas.



Londres - 3 de junho de 2017

Também usando uma van, um motorista atropelou pedestres na London Bridge, cartão-postal da cidade, e pessoas foram esfaqueadas no Borough Market, mercado próximo à ponte. Tratado como um atentado terrorista, o ataque deixou 10 mortos, entre eles 7 vítimas e 3 suspeitos, e 48 feridos na noite de 3 de junho. Pelo menos 12 pessoas foram presas sob suspeita de envolvimento no caso e o Estado Islâmico assumiu a autoria.



Estocolmo - 7 de abril de 2017

Em 7 de abril, usando um caminhão de carga roubado, um homem atropelou um grupo em uma movimentada rua do centro de Estocolmo. Quatro pessoas morreram e 15 ficaram feridas. O motorista, Rajmat Akilov, de 39 anos e origem uzbeque, reconheceu ter cometido um ato terrorista e expressou simpatia pelo Estado Islâmico. Ele morava irregularmente na Suécia, pois tinha tido seu pedido de residência permanente negado. Após ser preso, Akilov disse estar "satisfeito com o que havia feito" e que "conseguiu o que queria", segundo o jornal sueco “Expressen”.

Londres - 22 de março de 2017

Em 22 de março, um ataque fora do Parlamento britânico deixou 4 mortos, incluindo uma mulher e um policial, além do agressor. Cerca de 40 pessoas ficaram feridas. Neste caso, o atropelamento foi a primeira parte do ataque: tudo começou quando um carro que passava pela Ponte de Westminster avançou sobre um grupo de pessoas. O suspeito então deixou o veículo preto e correu em direção ao Parlamento, atingindo fatalmente um policial com uma faca. Pouco depois, foram ouvidos disparos. O agressor foi baleado pela polícia e morreu também.

Berlim - 19 de dezembro de 2016

Em 19 de dezembro de 2016, um caminhão invadiu uma feira de Natal em Berlim, matando 12 pessoas e deixando 48 feridas. O caminhão saiu da avenida em que estava e entrou na área da feira, que acontecia na praça Breitscheid, perto da avenida Kurfürstendamm, na parte Ocidental de Berlim. Um suspeito de ser o motorista foi preso perto do local e um passageiro do veículo, que era polonês, morreu no local. O suspeito preso foi um paquistanês de 23 anos, que havia entrado na Alemanha em fevereiro e negou a autoria. O caso foi classificado como um atentado terrorista pela primeira-ministra alemã, Angela Merkel.

Nice - 14 de julho de 2016

O primeiro ataque do tipo aconteceu durante as comemorações do 14 de Julho, Dia da Bastilha, em Nice. Um motorista avançou com um caminhão sobre uma multidão que estava reunida para assistir à queima de fogos na cidade, matando 84 e deixando 18 feridos em estado muito grave. O ataque aconteceu no Promenade des Anglais (Passeio dos Ingleses), uma avenida à beira-mar, por volta das 22h30 (17h30 em Brasília). O procurador de Nice, Jean-Michel Prêtre, diz que o veículo percorreu 2 km entre a multidão. Autoridades afirmaram que o caminhão estava cheio de armas e granadas. O motorista, morto por policiais, era um tunisiano de 31 anos, Mohamed Lahouaiej Bouhlel.

G1