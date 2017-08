Acidente de trem no Egito deixa 36 mortos e mais de cem feridos

Um acidente de trem na cidade de Alexandria, no Egito, deixou mortos e feridos nesta sexta-feira (11).

Pelo menos 36 pessoas morreram e mais de cem ficaram feridas, segundo os serviços de emergência do país.

Entre os feridos há vários casos graves, de acordo com a imprensa do Egito. Pelo menos 30 ambulâncias foram deslocadas para o local.

O acidente foi causado pela colisão frontal entre duas locomotivas - uma vinha da capital Cairo, ao sul de Alexandria, e a outra vinha da cidade de Port Said, localizada na ponta norte do Canal de Suez.

A colisão, que aconteceu às 14h15 (9h15 no horário de Brasília) perto da estação Khorshid, provocou o descarrilamento do motor de um trem e de dois vagões de outro, informou a Autoridade Ferroviária Egípcia.

Um erro na mudança de ferrovia é a causa mais provável da colisão, disse uma fonte da área de segurança, sem dar detalhes adicionais. O promotor público Nabil Sadek ordenou uma investigação urgente sobre o caso.

Colisão entre trens no Egito deixa mortos (Foto: AFP)

"O trem em que eu estava viajando estava indo muito rápido", disse o passageiro Moumen Youssef. "Eu me vi no chão. Quando nós saímos, nós encontramos quatro vagões de trem destruídos e muitas pessoas no chão".

Em 2012, 50 pessoas -- na maioria crianças -- morreram quando um trem colidiu com um ônibus escolar ao sul do Cairo.

O sistema ferroviário do Egito tem um extenso registro de acidentes, principalmente por conta de falhas na manutenção e no gerenciamento da rede.

