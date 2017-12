Colégio Diocesano esclarece dados sobre ranking do Enem

O ranking do ENEM 2016, publicado pela Folha de S. Paulo, na edição do dia 12 de dezembro de 2017, apresenta um equívoco que compromete a legitimidade das informações divulgadas em relação ao Colégio São Francisco de Sales – Diocesano, por não considerar a quantidade correta de alunos matriculados na terceira série do ensino médio regular.

Tal equívoco também fora registrado em publicação anterior da plataforma Sistema Evolucional, que a suspendeu de seu website pela verificação de inconsistências. Por outro lado, a plataforma Módulo Enem, da Tuneduc, que também levanta o ranking do ENEM a partir dos mesmos microdados do INEP e considera a quantidade correta de alunos, publica em sua classificação os seguintes resultados do Colégio São Francisco de Sales – Diocesano: Ciências da Natureza: 618,201; Ciências Humanas: 643,735; Linguagens: 616,052; Matemática: 707,542. Média da escola nas provas objetivas: 643,38. Média em Redação: 793,39.

Compreendendo a inadequação da comparação entre diferentes, esses resultados põem o Colégio Diocesano em 9º lugar na classificação geral das escolas no estado do Piauí, e em 3º lugar, se comparado às escolas semelhantes, com mais de 90 alunos participantes no exame.