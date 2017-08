Pais denunciam redução de turmas por falta de professores na rede municipal

A denúncia é séria. Segundo familiares e professores da rede municipal de ensino de Teresina, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) tem cancelado turmas em escolas municipais por falta de professores. Na Escola Municipal Barjas Negri, localizada no bairro Colorado, zona Sudeste de Teresina, pais e professores reclamam que, somente este ano, duas turmas foram fechadas por falta de profissionais.



De acordo com um dos professores, que preferiu não se identificar, uma turma de oitavo ano, com cerca de trinta alunos foi encerrada, e os alunos foram distribuídos entre duas classes remanescentes, ocasionando uma superlotação nas salas de aula. “No primeiro semestre, eles fecharam uma turma de oitavo ano, que eram três e agora só tem duas, com mais de 40 alunos em cada sala”, considera.

O professor enfatiza ainda que esse não é um caso esporádico. Neste segundo semestre, um comunicado da SEMEC determina que a escola cancele outra turma, desta vez de sexto ano, com cerca de 30 alunos. Por conta disso, os pais e professores decidiram, em reunião realizada ontem (04), na sede da escola, acionar o Ministério Público. “Nós vamos acionar o Ministério Público e vamos continuar com as três turmas na marra”, afirma o docente.

Segundo a denúncia, o cancelamento de turmas atinge cerca de 700 alunos na rede municipal de ensino, que possui, atualmente, em torno de 300 escolas distribuídas pelo município e povoados circunvizinhos.

Contraponto

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura informou, por meio da sua assessoria de imprensa, que a junção de turmas acontece devido ao número reduzido de alunos. De acordo com o órgão, a média por turma é de 30 alunos, e, em casos em que não é atingido essa média, a turma é encerrada e os alunos são distribuídos entre as outras salas de aula. A SEMEC enfatizou ainda que não há falta de professores, e que tem convocado professores efetivos e substitutos para atuarem na rede municipal desde a semana passada.

Nathalia Amaral