Estudantes da UFPI fazem protesto contra cortes do Governo Federal

Estudantes da Universidade Federal do Piauí (UFPI) fizeram uma “catracaço” no início da tarde de hoje (17) no restaurante universitário da instituição de ensino. Com um megafone em mãos, os discentes chamavam a atenção da comunidade acadêmica para pautas de reivindicação, como o corte de verbas do Governo Federal para as universidades públicas.

Durante o protesto, organizado pelo Diretório Central de Estudantes (DCE), os próprios alunos serviram o almoço e limparam o refeitório. As refeições, que custam R$ 0,80, foram servidas gratuitamente. De acordo com a estudante de arquitetura e membro do DCE, Brenda Mendes, além do corte de verbas, os estudantes também reivindicam a ampliação e melhoria do serviço de transporte coletivo da universidade e a criação da Comissão de Segurança Humanizada.

Estudantes serviram almoços e limparam o RU. (Foto: Arquivo O Dia)

Segundo os estudantes, as linhas Universidade Circular 1 e 2 serão extintas, devido à implantação do sistema de integração do transporte coletivo. “Nós fomos informados que essas duas linhas não circularão mais na universidade a partir do dia 20 de agosto e que as pessoas vão ter que depender de integração para poder se locomover. Por isso, queremos debater esse plano que está sendo implementado só para favorecer a Prefeitura e as empresas de ônibus”, enfatiza a estudante Brenda Mendes.

Já em relação à Comissão de Segurança Humanizada, os estudantes reivindicam rapidez no processo de implementação da comissão, para diminuir os casos de truculência que estariam sendo praticado pelos seguranças da UFPI. “Nós conseguimos que essa comissão fosse feita através de acordo feito com a UFPI na Justiça Federal. Queremos que essa comissão seja formada por discentes e técnicos para repensar a segurança na universidade, devido aos casos de truculência que ocorrem cotidianamente”, relata.

Corte de verbas

Segundo o Ministério da Educação (MEC), o contingenciamento afeta 15% das despesas das universidades federais, entre elas a manutenção de contratos com terceirizados, além de 40% da verba prevista para obras, mas afirma que, no decorrer do ano, é possível reduzir essas porcentagens.

Linhas de ônibus

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans) informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que a informação sobre a extinção das linhas Universidade Circular 1 e 2 não procede. De acordo com o órgão, as linhas continuarão a circular normalmente pela Universidade Federal, sem qualquer interrupção.

Comissão de Segurança Humanizada

Até o fechamento desta matéria, a Universidade Federal do Piauí ainda não havia dado um posicionamento a respeito do ocorrido.

Nathalia Amaral