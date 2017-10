Escola do Legislativo oferece curso de especialização em Webjornalismo

O jornalismo online é uma plataforma multimídia. Mais do que uma simples “notícia”, esse meio necessita de “conteúdo”. Fotos, vídeos, infográficos e tabelas passam a ser obrigatórios. Pensando nisso, a coordenação da Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão, abre inscrições para a especialização em WebJornalismo e as novas narrativas digitais.



Na grade curricular, as matérias abordadas pelo curso serão: Narrativas jornalísticas digitais; Mídia/ informação/ comunicação e convergência na era digital; Design Thinking e inovação; Reportagens multimídia e os gêneros jornalísticos na web; Infografia e programas auxiliares; Direito na internet para jornalistas; Jornalismo e Redes Sociais; Newsgame. Gestão de pessoas; Jornalismo guiado por dados; fotografia digital; Metodologia da pesquisa científica e Artigo científico ou trabalho prático de intervenção.

Até agora estão confirmados os professores Gustavo Said, Rafael Paixão, Arthur Cunha, Orlando Berti, Yako Guerra, Pedro Alexandre Cabral, Adriana Pacheco, Regis Falcão e Thamirys Viana.

As aulas irão acontecer duas vezes por mês, nos dias de segunda, terça e quarta, das 18h às 22h. A especialização tem duração de um ano e cinco meses, mais três meses para a produção de um artigo ou projeto prático de intervenção. As aulas estão previstas para começar na primeira quinzena de janeiro de 2018.

As inscrições estão abertas na Escola do Legislativo e custam R$ 50,00. A mensalidade custa R$ 200, com desconto para quem pagar antecipado.

Nayara FelizardoGeici Mello