Escola de Teresina inclui livro de R$ 500 em lista para criança de 3 anos

Com o fim das festas de final de ano, começa a correria dos pais para comprar os materiais escolares dos filhos para o início do ano letivo. Para muitos pais e mães, além da matrícula em escolares particulares, os gastos com os livros também têm um peso muito grande na renda familiar. Nesse ano, o susto foi maior para aqueles que pretendem matricular os filhos em uma escola particular localizada no Centro de Teresina.



Isso porque, o colégio, localizado na avenida Frei Serafim, incluiu na lista de materiais para alunos de três anos um box de livros no valor de R$ 500,00. Para uma das mães, que preferiu não ser identificada, a surpresa foi grande, porque o filho cursará a Educação Infantil I. A mãe reclama que, além do box, a lista tem outro livros e também outros materiais que devem ser comprados pelos pais, fazendo com que o valor do orçamento fique em torno de R$ 1 mil.

Lista de livros. (Foto: Reprodução)

De acordo com a mãe, outro ponto que preocupa os pais é o fato do kit de livros ser adquirido apenas em uma livraria de Teresina. “Fiquei surpresa ao saber que o livro só é vendido em uma livraria aqui em Teresina, o que diminui as nossas chances de encontrar ele em um valor menor ou com outras facilidades”, explica.

Em contato com a Livraria responsável pela venda do livro, o portal O Dia foi informado que o box é uma parceria da livraria com a escola. O kit é composto por quatro módulos e um livro de religião intitulado Crescer com alegria em fé. Todos os livros devem ser usados pelas crianças no decorrer do ano letivo e não serão reaproveitados nas séries seguintes.

O Dia entrou em contato com a escola responsável pela lista de livros. No entanto, a recepção da escola informou que a direção, coordenação e o setor de assessoria de imprensa estão em recesso e devem retornar apenas no dia 12 de janeiro.

Nathalia Amaral