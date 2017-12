Enem 2017: liberada informações sobre os locais da 2ª aplicação da prova

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), divulgou os locais de inscrição para os estudantes que irão realizar novamente o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A segunda aplicação da prova está marcada para os dias 12 e 13 de dezembro.

O cartão de confirmação da inscrição, com horário, data e local de prova, já está disponível na Página do Participante. Os locais de provas podem ser ou não no mesmo lugar que a primeira aplicação da prova. Para acessar as informações o participante precisa ter em mãos o login e a senha cadastrada no ato da inscrição.

A expectativa é que 3.606 candidatos participem da segunda aplicação da prova, que será aplicada em 34 locais diferentes, distribuída em 27 municípios. O grau de dificuldade da prova é equivalente ao do Enem regular, realizado em 5 e 12 de novembro

Entre os motivos para haver uma segunda aplicação da prova, está a interrupção do fornecimento de luz que afetou 3.574 participantes de nove locais, em Teresina (PI), Olinda (PE) e Uruaçu (GO). Ainda há outros cinco casos que são de atendimento de demandas judiciais, e 27 resultam de deferimentos da Comissão de Demandas para atender participantes que tiveram problemas diversos com o exame.

