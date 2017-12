Cai número de matrículas no ensino fundamental e médio das escolas públicas

De acordo com o Censo Escolar da Educação Básica 2017, o número de matrículas no ensino fundamental (1º ao 9º ano) dos colégios públicos caiu em relação ao ano passado. Já nas creches e na pré-escola, subiu.

Ensino fundamental e médio

O número de alunos matriculados no ensino fundamental em 2017 caiu 1,7% em relação a 2016 – foi de 22.419.989 alunos para 22.056.515. No ensino médio, a queda foi de 2,9% - de 6.878.762 matrículas no ano passado para 6.682.515.

Apesar de haver essa redução no número de estudantes matriculados na última etapa da educação básica, o ensino integral cresceu no setor público. Em 2016, 5,95% dos alunos do ensino médio estudavam no período estendido. Neste ano, a taxa subiu para 7,49%. Esse é, inclusive, um dos objetivos do Ministério da Educação (MEC) na reforma do ensino médio.

Creches e pré-escola

Sobre as creches, o Censo mostra que o número de matrículas nas escolas públicas cresceu 6,4% entre 2016 e 2017 – foi de 2.068.682 para 2.209.782 alunos. Os colégios municipais continuam concentrando o maior número de matriculados nessa etapa: 99,8%.

Na pré-escola, também houve aumento no número de matriculados – a elevação foi de 2,6%. Eram 3.772.990 crianças nas escolas públicas e, em 2017, o índice subiu para 3.872.765.

Todo ano, o total de matrículas precisa ser divulgado pelo governo por ser a base para o repasse de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e para a execução de programas na área da educação.

Educação de Jovens e Adultos (EJA)

O número de matrículas na Educação de Jovens e Adultos (EJA), na modalidade presencial, aumentou 4% - de 2.811.939 de alunos em 2016 para 2.928.958 para 2017.

G1