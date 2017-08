Projeto realiza coleta de lixo e ações educativas no litoral do Piauí

Ao longo de uma década, o Sistema ODIA de Comunicação desenvolve o projeto Ecotur, que visa levar aos turistas e visitantes do nosso litoral a importância da conservação da natureza, através de distribuição de guias informativos e ações educativas. Além disso, em parceria com entidades da região, é realizada a coleta de lixo em praias com maior movimentação, como Atalaia, Barra Grande e Coqueiro.

Nos dias 29 e 30 de julho, a equipe do ODIA e parceiros percorrerão as praias de Atalaia, Barra Grande e Coqueiro em um grande mutirão de limpeza e conscientização ambiental, alertando os turistas e chamando atenção para a preservação da natureza.

O gerente de Marketing do ODIA, Alberto Moura, explica que a proposta do projeto Ecotur é trabalhar a educação ambiental, promovendo a coleta de lixo nas praias mais visitadas por turistas e chamar atenção para os cuidados com a natureza, mesmo em período de férias. “Em Barra Grande, a coleta de lixo será feita em parceria com a Barratur (Associação de Condutores de Turismo de Barra Grande), que já desenvolve esse tipo de ação ao longo do ano, feita com a colaboração da comunidade da região. Também continuamos com a parceria do projeto Tartarugas do Delta, que realiza um trabalho de conservação dos animais marinhos”, disse.

Além disso, serão realizadas ainda blitzen educativas nas principais praias do litoral, com entrega de guias que trazem temas relevantes, orientado como descartar o lixo corretamente; economia de água; além de dicas de passeios; beleza e culinário, e distribuição de brindes para os turistas.

Isabela Lopes