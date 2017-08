Ecotur alerta para a preservação de cavalo marinho no litoral piauiense

Todos os anos, no último fim de semana do mês de julho, o Sistema O Dia de Comunicação vai até o litoral piauiense para a realização do Ecotur, um projeto de conscientização ambiental. Em 2017 a iniciativa completa 10 anos ressaltando a importância da preservação do meio ambiente na região litorânea, sempre através de ações, blitz educativas e distribuição de material explicativo. Nesta edição com o tema "Preservar é a melhor solução", destaca a rota do cavalo marinho.





As ações do Ecotur começaram neste sábado (29) com uma blitz educativa na orla da Praia de Atalaia, em Luís Correia. No local, a equipe do Sistema O Dia abordou motoristas, fez a distribuição de material educativo e distribui tapas-sol para carros. O militar Lindomar Ramos foi um dos turistas que conheceu o projeto. De férias, ele aprovou a iniciativa e afirmou que ações como essa são fundamentais para a manutenção do litoral.

"É um projeto de fundamental importância porque a partir do momento que a gente preserva o meio ambiente, a gente também preserva nossa vida. É importante difundir isso e repassar essas informações aos nossos filhos também, para que as gerações que estão crescendo tenham entendimento que precisamos preservar o meio ambiente para vivermos melhor usufruindo um pouco mais. É bom vir para a praia e curtir, mas é ruim entrar no mar e se deparar com lixo", destacou.

As atividades, ao longo do dia, tiveram continuidade no município de Barra Grande, local de grande movimentação de turistas nesta época do ano. Nas praias, o projeto realizou coleta de lixo e conversou com o público visitante sobre a rota do cavalo marinho, junto com uma equipe da Barratur, associação de condutores de Barra Grande. A ONG é responsável pelo passeio turístico que leva até a região onde a espécie é preservada.

"O passeio tem duração de duas horas, onde conhecemos mangues, caranguejos, pássaros migratórios e vamos até a ilha do cavalo marinho. Como a maré sobe e desce sempre acaba levando o lixo para o mar, por isso, durante o roteiro sempre destacamos a importância da preservação. Estamos sempre conscientizando os turistas, porque o cavalo marinho é uma espécie ameaçada de extinção em decorrência das ações do homem. Além disso, nosso grupo, em dois dias da semana, faz limpeza na área do manguezal e na orla da praia", explica Marcos Pessoa, condutor integrante da ONG.

As ações do projeto Ecotur continuam neste domingo (30). A equipe do Sistema O Dia seguirá com a entrega do Guia Ecotur, com dicas para a temporada de férias, rotas turísticas e de utilidade publica como sabores do litoral, agências de turismo, transporte alternativo e serviços públicos. "É um material completo, onde os turistas podem encontrar informações turísticas importantes, dicas de preservação do meio ambiente e ainda informações sobre projetos ambientais", pontua Alberto Moura, diretor de marketing de O Dia.

Yuri Ribeiro