Cuidado com a praia: turistas infrigem regras e quadriciclos são removidos

Como acontece em cada edição, o Ecotur tem um tema. Este ano, o tema escolhido foi a rota do cavalo-marinho. Ano passado, como o litoral piauiense é berçário de tartarugas marinhas, o animal foi o escolhido. Para a proteção dessas espécies, o tráfego de carros nas areias das praias é proibido. No entanto, apesar da proibição, muitos motoristas insistem em trafegar pela areia da praia, causando um risco não só para a fauna local, mas também para os banhistas.

A capitã da Companhia de Policiamento Independente de Trânsito (CIPTRAN),Eliane Fernandes, órgão responsável pelo trabalho de fiscalização e orientação nas praias do litoral, informa que as principais ocorrências foram a movimentação de quadriciclos transitando nas praias. "É proibido. O motorista é autuado e o veículo removido", diz.

No segundo dia de ações do Ecotur, projeto de conscientização ambiental e turismo sustentável realizado pelo Sistema O Dia de Comunicação, as ações iniciaram logo cedo na praia de Atalaia, em Luís Correia. Por se tratar da praia mais movimentada, as atividades sempre acontecem no local com distribuição de brindes como lixeira para carro, viseiras, squeezers, tapa-sol e também o guia com informações sobre o litoral piauiense e dicas com roteiros turísticos e utilidade pública.



Quem também estava na praia de Atalaia desenvolvendo trabalho de preservação do litoral era o grupo de capoeira Raízes do Brasil, coordenado pelo professor Danilo Urutu. "Esse é o segundo ano que fazemos esse trabalho de chamar atenção para a preservação da praia através do esporte", explica o professor que chegou às 8 da manhã na praia com o grupo de capoeiristas para coletar o lixo da praia.

A equipe do sistema O Dia de Comunicação também foi às praias de Peito de Moça e Coqueiro para realizar ações do Ecotur. A integrante da Comissão de Meio Ambiente da OAB-PI, Juliana Paz, que recebeu os kits do projeto, parabenizou a iniciativa. "Nós temos que preservar esse litoral lindo que é o nosso, esse projeto ajuda muito para que isso aconteça", enfatiza. O também advogado Jucielton Cícero acredita que temos que preservar para que as gerações futuras possam usufruir. "E muito importante, é crucial, nós temos que ter muito cuidado", destaca.

Para o diretor de marketing do Sistema O Dia de Comunicação, Alberto Moura, a comemoração dos dez anos do projeto Ecotur foi muito satisfatória. "O Sistema O Dia realizou o trabalho de conscientização e educação ambiental e atingiu a orla do litoral piauiense, o objetivo foi cumprido. Em 2018, o projeto terá mais novidades, finaliza.

Veja mais fotos da ação do Ecotur no litoral:





Zan Viana