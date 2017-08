Volkswagen investirá R$ 2,6 bilhões para modernizar fábrica no Brasil

A Volkswagen investirá R$ 2,6 bilhões até 2020 em sua primeira fábrica propriamente dita no Brasil, localizada em São Bernardo do Campo (SP), que montou a primeira Kombi com peças nacionais há 60 anos.

O valor faz parte dos R$ 7 bilhões anunciados em 2016 e será usado no desenvolvimento, na modernização da manufatura, testes de certificação, desenvolvimento local de peças, qualificação de pessoal e em ações para o lançamento dos novos modelos no Brasil.

O primeiro deles é a sexta geração do Polo, que ainda está envolta em alguns segredos, mas deve estar disponível aos consumidores em outubro deste ano.

Em seguida, aparece a versão sedã, chamada de Virtus, programada para o primeiro trimestre de 2018.



Sobre a mesma plataforma do Polo e do Virtus também serão produzidos um novo SUV e uma nova picape, que aparecerão até 2020.

Com estas novidades, a fabricante alemã quer "virar a página" no Brasil e pretende não ser mais reconhecida apenas por modelos "básicos" como Kombi, Fusca e Gol.

Entre as modernizações na fábrica de São Bernardo do Campo estão 373 robôs mais precisos e eficientes em relação aos que já eram utilizados, além de 214 novas ferramentas e equipamentos de solda a laser.

Antes da produção na unidade Anchieta, a Volkswagen montava Fuscas e Kombis em um armazém no bairro do Ipiranga, em São Paulo, com peças importadas da Alemanha.

G1