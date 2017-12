Vendas de pescados devem crescer 10% nos supermercados

As gôndolas dos supermercados já estão preparadas para as festividades de final de ano. Itens de Natal, pescados, vinhos e tudo que lembra essa época do ano podem ser encontrados nos supermercados. Algumas redes apostam em até 15% no crescimento das vendas em itens como bacalhau.



As lojas do Extra e do Pão de Açúcar trazem toda a variedade dos pescados de Portugal e da Noruega. Juntas, as redes apostam em um crescimento de vendas de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Essa boa expectativa acontece principalmente em função da negociação dos itens sazonais junto aos principais fornecedores, que garantiram as melhores opções com boa relação custo-benefício.

Os clientes já podem encontrar os legítimos bacalhaus Porto Imperial (gadus Morhua), o Porto (gadus Macrocephalus) os tipos Ling, Saithe, além da peixaria congelada, que conta com produtos como Polaca, Panga e Merluza.

Além destes itens de maior volume, as redes apostam em diferenciais como o típico bolinho de bacalhau português, a sardinha portuguesa e arenque norueguês.

Uma das grandes apostas deste ano é o salmão fresco do Chile, que está com um valor mais acessível na comparação como ano passado devido a maior disponibilidade da indústria. O peixe também garante excelentes combinações para os sushis, sashimis e temakis elaborados diariamente nas lojas do Pão de Açúcar.

O bacalhau dessalgado também é um produto que merece destaque, já que caiu no gosto do consumidor e os supermercados vêm apostando cada vez mais nessa categoria, oferecendo uma variedade de cortes para melhor atender os consumidores. Este ano, a estimativa é crescer 15% somente nas vendas dessas opções.

Da redação