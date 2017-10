Veja ranking das empresas que pagaram maiores salários para executivos

A Qualicorp foi a empresa listada na bolsa de valores de São Paulo que melhor remunerou seus executivos no ano passado. Os diretores da companhia receberam, em média, R$ 11,6 milhões durante todo o ano de 2016.

Os números foram compilados pela provedora de soluções financeiras Comdinheiro a partir de dados divulgados pelas próprias empresas ao mercado.

A análise considera 243 companhias de capital aberto que divulgaram informações referentes à remuneração de executivos em 2016 até 28 de setembro deste ano.

Além do salário mensal dos executivos, entram na conta o pagamento de bônus e outras remunerações variáveis.

Veja as 10 empresas que pagam a maior remuneração média da diretoria:

Na Qualicorp, líder da lista, o diretor com a maior remuneração divulgada recebeu R$ 21,3 milhões em 2016, enquanto o de menor remuneração ganhou R$ 4,2 milhões no ano. No período, a administradora de planos de saúde acumulou um lucro líquido de R$ 420 milhões.

A maior diferença de remuneração, porém, foi registrada na administradora de shoppings BRMalls, empresa onde o executivo que mais ganhou recebeu R$ 27,1 milhões em 2016, contra R$ 1,7 milhão recebido pelo que menos ganhou. Já a remuneração média ficou em R$ 7,2 milhões.

Entre as 30 empresas que pagaram os maiores salários e bonificações aos seus executivos em 2016, seis tiveram prejuízo no ano: EcoRodovias, BRF (dona da Sadia e Perdigão), Eneva Energia (antiga MPX), Prumo Logística, Santos Brasil Participações e Marfrig.

Os setores nos quais os diretores tiveram as melhores remunerações em 2016 foram os de serviços financeiros, serviços médicos, bebidas, exploração de imóveis e madeira e papel, de acordo com o levantamento.



Conselho de Administração

Já quando considerado o Conselho de Administração, a empresa de papel Melhoramentos foi a que apresentou a maior remuneração média, de R$ 3,1 milhões em 2016. O conselheiro mais bem pago recebeu R$ 3,8 milhões no ano, enquanto o de menor bonificação ganhou R$ 1,6 milhão.

Já a rede de "free shops" Dufry AG foi a que pagou o maior "salário", de R$ 14 milhões. Na média, porém, os conselheiros da companhia receberam R$ 2 milhões.

Entre as 30 empresas com as maiores bonificações para conselheiros em 2016, quatro tiveram prejuízo no ano: GP Investments, Marfrig, MRV e Randon.

Os setores que remuneram melhor os conselheiros no ano passado foram os de bebidas, mídia, serviços financeiros e madeira e papel.

