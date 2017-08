Vale avalia maneiras de acelerar listagem no Novo Mercado da B3

m suporte maior do que o esperado de acionistas da Vale ao plano de conversão de ações está motivando a maior produtora global de minério de ferro a acelerar a listagem de ações ordinárias no segmento Novo Mercado disseram executivos da empresa nesta segunda-feira (14).

O Novo Mercado é o segmento da B3 (antiga BM&FBovespa, a bolsa brasileira) que exige o maior nível de governança coporativa. As empresas listadas nele só podem emitir ações ordinárias (com direito a voto).

O presidente executivo da Vale, Fabio Schvartsman, disse em teleconferência com investidores que a companhia não considera usar dinheiro para comprar as ações de investidores que não converteram seus papéis preferenciais (sem direito a voto) em ordinários.

A empresa informou na noite de sexta-feira que 84,4% dos seus acionistas concordaram em fazer a troca, o que garantiu o sucesso da maior reorganização corporativa do país, envolvendo US$ 21 bilhões.

A mineradora também comunicou que um total de 1,66 bilhão de ações preferenciais (negociadas no Brasil e nos Estados Unidos) foi entregue para conversão ou permuta. A empresa estabeleceu limite mínimo de 54,09% para aprovar a conversão de ações.

"Estamos muito satisfeitos com o resultado, que superou as nossas melhores expectativas. Foi dado um importante passo para que possamos transformar esta companhia na corporation que todos queremos que ela seja, uma empresa com os mais altos padrões de governança", afirmou Schvartsman por meio de nota.

Governança corporativa

A reorganização coloca um limite para a interferência política na Vale, aspecto que pesava sobre suas ações durante os cinco anos de mandato do ex-presidente Dilma Rousseff. Ainda assim, o governo manterá uma parcela de "golden share" (classe especial detida pelo poder público), permitindo que ele tome decisões estratégicas.

Ao fundir as diferentes classes de ações da Vale em uma única, a mineradora pode atrair mais investidores asiáticos e fundos especializados de mineração e metais como acionistas, disse o diretor-executivo de Finanças e de Relações com Investidores da mineradora, Luciano Siani, ao Reuters Latin American Investment Summit, nesta segunda-feira (14).

G1