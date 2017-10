Tesouro anuncia captação de recursos no exterior e recompra de títulos

O governo vai fazer nova captação de recursos no exterior. Hoje (3), a Secretaria do Tesouro Nacional informou que concedeu mandato para a emissão de títulos públicos, com vencimento em 13 de janeiro de 2028. A secretaria também anunciou a recompra de títulos públicos do mercado.

Segundo a secretaria, o “objetivo da operação é melhorar a eficiência da curva denominada em dólares”. A operação será liderada pelos bancos Deutsche Bank, Itaú BBA e Santander. O título será emitido no mercado global e o resultado será divulgado ao final do dia de hoje.

A última vez que o Tesouro anunciou a captação no exterior foi em março deste ano, com a reabertura de emissão do título Global 2026 (título da dívida externa) em dólares. O Tesouro Nacional captou US$ 1 bilhão com essa operação.

Os recursos captados no exterior são incorporados às reservas internacionais. De acordo com o Tesouro Nacional, as emissões de títulos no exterior não têm como objetivo principal reforçar as divisas do país, mas fornecer referencial para empresas brasileiras que pretendem captar recursos no mercado financeiro internacional.

Agência BrasilMaria ClaudiaKelly Oliveira