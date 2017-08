TCU rejeita parecer interno e vai mediar acordo de dívida da Oi

O TCU (Tribunal de Contas da União) rechaçou nesta quarta-feira (16) uma recomendação da área técnica, que orientou o tribunal a se retirar da mediação entre a Oi e a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

Na prática, isso impediria a agência de fechar qualquer acordo aumentando as chances de falência da operadora.

Edifício-sede do TCU (Foto: Divulgação)

A Oi é a maior concessionária de telefonia do país, está em recuperação judicial com dívida de R$ 64,5 bilhões e seu maior credor é a Anatel, que aplicou multas bilionárias - questionadas na Justiça.

Por determinação judicial, foi instituída uma mediação para que se decida se a Anatel poderá dar algum desconto nos R$ 11 bilhões devidos, convertê-los em investimentos ou simplesmente parcelar essa dívida.

Diante do impasse, a Justiça do Rio, onde tramita o processo da Oi, determinou que o TCU também participasse para dar garantia de que a decisão não seria questionada depois pelo tribunal.

O ministro do caso no TCU, Bruno Dantas, acatou a decisão e foram nomeados representantes do tribunal para acompanhar a mediação.

Em novo parecer, a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração do TCU afirmou, no entanto, que a legislação não permite ao tribunal participar do procedimento. Segundo Dantas, a secretaria tinha se posicionado favoravelmente antes disso.

De acordo com o novo parecer, o TCU só poderia tomar alguma decisão sobre atos praticados pelos representantes da Anatel depois que a mediação fosse concluída.

A ideia da mediação também daria respaldo para que a Anatel firmasse acordos sem risco de que seus dirigentes pudessem, depois, ser responsabilizados pelo tribunal.

As multas da Anatel se transformaram no principal ponto de controvérsia entre credores. Todos aceitam dar descontos, menos a agência. Sem isso, dificilmente haverá acordo e Oi corre o risco de ir á falência mesmo sendo operacionalmente viável.

A Procuradoria Especializada da Anatel, braço da AGU (Advocacia Geral da União) na agência, é contra os descontos. Para ela, seria possível fechar um acordo para que todas as pendências da Oi -tributos, contribuições e multas- fossem renegociadas na AGU. Mas não seria possível que a empresa tivesse descontos. A AGU diz que a Anatel nem sequer poderia participar das reuniões de credores.

FolhapressJulio Wiziack