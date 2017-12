Taxa média do crédito é a menor em mais de 2 anos

Os juros cobrados na maior parte das linhas de crédito para pessoas físicas voltaram a cair em novembro, chegando ao menor patamar desde outubro de 2015, mostra um levantamento da Anefac divulgado nesta segunda-feira (11).

No entanto, as duas modalidades de crédito historicamente mais caras – cartão de crédito e cheque especial – voltaram a subir suas taxas no mês passado.

Taxa média para pessoa física

A taxa média de juros para pessoas físicas em todas as linhas pesquisadas caiu 0,04 ponto percentual em novembro, passando de 7,44% ao mês em outubro para 7,40%. Esta é a 12ª queda seguida.

Após corte da Selic, bancos anunciam redução de juros nas linhas de crédito

Em nota, o diretor executivo de Estudos e Pesquisas Econômicas da Anefac, Miguel José Ribeiro de Oliveira, declarou que este resultado pode ser atribuído à redução da taxa básica de juros (Selic) e à expectativa de novas reduções frente à inflação mais baixa. A Selic está em 7% ao ano, menor patamar em mais de três décadas.

Apesar da melhora nas expectativas, acrescenta Oliveira, o cenário econômico atual aumenta o risco de elevação da inadimplência por conta da recessão e do desemprego elevado. "Isto aumenta igualmente o risco de novas elevações das taxas de juros aos consumidores sejam pessoa física ou jurídica", pondera o diretor de estudos da Anefac, no comunicado.

Crédito pessoal mais barato em novembro

Quatro linhas para pessoas físicas reduziram suas taxas de juros no último mês, segundo a Anefac: os juros do comércio; financiamentos de veículos; empréstimo pessoal em bancos; e empréstimo pessoal em financeiras.

Linhas mais caras voltam a subir

Já as taxas do cartão de crédito voltaram a subir em novembro após duas quedas seguidas, passando de 12,84% ao mês, em outubro, para 12,89% no mês passado. Também o cheque especial teve aumento nas taxas, de 12,18% para 12,25%.

Crédito para pessoas jurídicas

Das três linhas de crédito pesquisadas pela Anefac, todas cortaram suas taxas de juros em novembro. Na média, houve uma redução de 0,09 ponto percentual no mês (1,70 ponto percentual no ano) passando de 4,31% ao mês em outubro para 4,22% ao mês em novembro, também a menor taxa de juros desde outubro de 2015.

G1