Segunda parcela do 13º deve movimentar comércio

O pagamento da segunda parcela do 13º salário deve ser efetuado até hoje (20) e, por isso, os teresinenses já começaram a se programar sobre o que vão fazer com o dinheiro extra. O comércio, que já está preparado para as festas de Natal e Ano Novo, vê no pagamento do benefício uma oportunidade de crescimento.

É o caso da proprietária de uma loja de confecções, Vitó- ria Santos, que conta que se prepara, em todos os meses do ano, para a chegada do Natal. No entanto, as vendas em sua loja ainda não atingiram os 50% de crescimento esperados para o período, mas a lojista já percebeu um aumento nas últimas semanas devido às confraternizações, amigos ocultos e festas de fim de ano.

Vitória acredita que o dinheiro adicional recebido pelos trabalhadores no final do ano deverá impulsionar as vendas na loja. “A gente se preparou com um estoque e procuramos oferecer boas opções de pagamento”, revela.



Vitória Santos está confiante que o benefício irá impulsionar as vendas (Foto: Moura Alves/O Dia)



Para o presidente do Sindilojas/PI, Tertulino Passos, o Natal e o pagamento do 13º estão interligados e a expectativa é de um crescimento ainda maior das vendas, pois o período já está sendo satisfatório para os lojistas. A aposta é de uma elevação de 6% referente às vendas de final de ano.

Ele revela que os setores mais procurados são as lojas de confecção, calçados e bolsas, produtos com preços menores e mais comuns de serem dados como presente no Natal. “A nossa expectativa é muito positiva em relação à essa semana”, afirma Tertulino.

Estimativa nacional

Já a estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) é que seja injetado o valor de R$ 200,5 bilhões na economia brasileira com o pagamento do 13º salá- rio. Cerca de 83,3 milhões de brasileiros serão beneficiados com um rendimento adicional, em média, de R$ 2.251.

Letícia Santos - Jornal O Dia