Reino Unido tem 700 mil ovos suspeitos de contaminação por pesticida

Aproximadamente, 700 mil ovos de fazendas holandesas envolvidas no caso de contaminação com fipronil, um pesticida tóxico, foram distribuídos no Reino Unido, informou a Agência de Regulamentação Alimentar (FSA) nesta quinta-feira (10).

Na segunda-feira (10), o organismo britânico tinha dito que seriam 21 mil os ovos suspeitos. Apesar de o número ter aumentado, a Agência mantém que é "muito improvável" que a situação represente um risco para a saúde pública.

A FSA permanece afirmando que muitos ovos que poderiam estar contaminados se misturaram a outros procedentes de fazendas não suspeitas e, por isso, os eventuais resíduos de fipronil estariam muito diluídos.

Grande parte dos produtos afetados nos supermercados do país é alimento processado com ovo na composição, como sanduíches e comida congelada. Alguns desses produtos, com data de validade muito curta, já teriam sido consumidos, enquanto os demais estão sendo retirados das prateleiras.

As redes varejistas Sainsbury's, Morrison's, Waitrose e Asda são algumas das que já tiraram produtos de circulação.

"Agir com celeridade é o correto neste momento. A quantidade de ovos afetada é pequena, se comparada ao número de ovos que comemos. É muito improvável que represente um risco para a saúde pública. Com base nas evidências disponíveis não há necessidade de as pessoas mudarem o modo como preparam ou consumem os ovos", afirmou a presidente da FSA, Heather Hancock.

Segundo o organismo, a retirada de produtos dos mercados se deve a motivos legais - devido ao fato de o pesticida em questão não ser autorizado para uso em produtos de origem animal -, mais do que a preocupações com a segurança alimentar.

G1