'Reforma da Previdência vai muito bem', diz Temer na OMC

O presidente Michel Temer disse neste domingo (10), em Buenos Aires, ao final da cerimônia de abertura da 11º reunião da OMC (Organização Mundial do Comércio) que "a reforma da Previdência vai muito bem".

Acrescentou que a discussão terá início na próxima quarta-feira (13) e deve seguir até a terça-feira (19) "e quem sabe na terça-feira nós conseguimos fechar".

O presidente disse que fecharam questão o PMDB, o PTB e o PPS. "Hoje pela manhã falei com os presidentes do PSD e do PRB e estão todos entusiasmados para o eventual fechamento da questão", afirmou.

No caso de não ser possível cumprir esse prazo, Temer disse que a "matéria da Previdência não vai parar. Se não for neste ano será no início do ano que vem".

Temer comentou que, ao se deslocar até o aeroporto para vir a Buenos Aires, viu um cartaz que dizia: "Temer quer que você trabalhe até morrer".

E disse: "isso é falso, é mentiroso, sou obrigado a dizer isso porque vocês sabem que hoje as pessoas se aposentam com 55 anos, homem, e 53, mulher, ninguém morreu até essa data. E evidentemente, para você chegar até os 65 anos, homem, e 63 anos mulheres, vai levar 20 anos, também ninguém morre antes desse período."

Acordo União Europeia

Temer disse, ainda, que os ministros dos países do Mercosul e os da União Europeia ficarão em Buenos Aires discutindo detalhes do acordo e espera que algo possa ser anunciado ao final. "Existem algumas questões técnicas e quem sabe até quarta-feira eles conseguem superar essas questões."

FolhapressSylvia Colombo