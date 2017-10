Rede de lojas de varejo inaugura 'supermercado' online

Além de eletroeletrônicos, o Magazine Luiza agora vende produtos de supermercado pela internet.

Dentro do site da varejista é possível comprar produtos de higiene, produtos de limpeza, fraldas, lâminas de barbear e cápsulas de café, por exemplo. A nova área entrou em operação em outubro.

"Esse é um segmento ainda pouco explorado no comércio eletrônico e vamos subir a barra do serviço para a categoria", diz em nota Eduardo Galanternick, diretor-executivo de e-commerce do Magazine Luiza.

A nova área é administrada pela própria empresa, desde o estoque até a distribuição.

Os produtos de supermercado poderão ser retirados nos 814 pontos de venda rede em até dois dias após a compra pela internet, sem cobranças extras. Não haverá, porém, vitrines dedicadas ao setor dentro das lojas físicas.

Aproximadamente 30% do faturamento do Magazine Luiza vêm das vendas online. A loja virtual da companhia oferece cerca de 550 mil itens, entre os anunciados por ela mesma e por parceiros, no sistema conhecido como marketplace.

Novo nome

Internamente, o Magazine Luiza está mudando progressivamente sua marca para Magalu. A identidade é voltada principalmente para a internet, ambiente onde a empresa já vem usando a hashtag com o novo nome.

Os letreiros das lojas seguirão com o nome Magazine Luiza.

