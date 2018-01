Receita libera nesta segunda consulta a lote de restituições da malha fina

A Receita Federal abrirá na segunda-feira (8), às 9h, a consulta ao lote multiexercício de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física.

A consulta contemplará as restituições residuais -declarações que estavam presas na malha fina- referentes aos anos de 2008 a 2017. As declarações estavam presas devido a incorreções ou inconsistências nas informações prestadas pelos contribuintes, com a retificação, o dinheiro é liberado. As restituições serão corrigidas pela Selic.

Mais de 165 mil contribuintes serão contemplados. Os depósitos, que somam R$ 310 milhões, serão feitos no dia 15 de janeiro.

Os montantes para cada exercício e taxa Selic aplicada podem ser consultados no site da Receita Federal.

Para saber se sua declaração foi liberada, o contribuinte pode fazer uma consulta no site ou aplicativo da Receita ou ligar para o Receitafone (146).

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

Folhapress