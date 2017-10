Quina, Lotomania, Timemania e Dupla-Sena acumulam nesta terça

O concurso 4.497 da Quina acumulou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deverá ser de R$ 1,3 milhão. Os números sorteados nesta terça-feira (3), em Itapiranga (SC), foram: 02, 21, 30, 48, 51. Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 34 apostas ganhadoras, R$ 9.928,51

Terno - 3 números acertados - 3466 apostas ganhadoras, R$ 146,45

Duque - 2 números acertados - 94792 apostas ganhadoras, R$ 2,94

Lotomania

O concurso 1.802 da Lotomania, realizado nesta terça-feira (3), em Itapiranga (SC), também acumulou. A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 1,1 milhão para o próximo o concurso. Os números sorteados foram: 01, 06, 13, 24, 29, 33, 53, 54, 60, 63, 64, 68, 71, 72, 73, 84, 90, 91, 95, 96. Confira o rateio:

20 acertos - Não houve acertador

19 acertos - 4 apostas ganhadoras, R$ 52.435,49

18 acertos - 95 apostas ganhadoras, R$ 1.379,88

17 acertos - 824 apostas ganhadoras, R$ 159,08

16 acertos - 5044 apostas ganhadoras, R$ 25,98

15 acertos - 21888 apostas ganhadoras, R$ 5,98

0 acertos - Não houve acertador

Timemania

O concurso 1.090 da Timemania, realizado nesta terça-feira (3), em Itapiranga (SC), acumulou. As dezenas sorteadas foram: 10, 16, 25, 32, 44, 54, 73. O time do coração foi o Americano-RJ. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 11,5 milhões. Veja o rateio:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 12 apostas ganhadoras, R$ 15.618,47

5 números acertados - 320 apostas ganhadoras, R$ 836,70

4 números acertados - 6729 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 62284 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: AMERICANO/RJ - 12744 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Dupla-sena

O concurso 1.701 da Dupla Sena, realizado nesta terça-feira (3), em São Paulo, não teve ganhadores nas faixas principais dos dois sorteios. A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 4,5 milhões para o próximo o concurso. Os números do 1º sorteio foram: 08, 29, 30, 40, 43, 48. Já as dezenas do 2ª sorteio são: 16, 19, 27, 34, 39, 48. Confira o rateio:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 18 apostas ganhadoras, R$ 4.864,87

Quadra - 4 números acertados - 878 apostas ganhadoras, R$ 113,98

Terno - 3 números acertados - 19702 apostas ganhadoras, R$ 2,53

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 35 apostas ganhadoras, R$ 2.251,74

Quadra - 4 números acertados - 1419 apostas ganhadoras, R$ 70,52

Terno - 3 números acertados - 23980 apostas ganhadoras, R$ 2,08

Folhapress