Quem tinha R$ 1.000 no FGTS ganhará R$ 19,37 de bônus; saiba calcular o seu

Quem tinha dinheiro nas contas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) em 31 de dezembro de 2016 ganhará um bônus, que será depositado até 31 de agosto. O valor que cada um irá receber depende do saldo que havia nessa conta do FGTS no fim do ano passado.

Veja os exemplos dados pela Caixa Econômica Federal:

Quem tinha R$ 100 na conta receberá R$ 1,93;

Quem tinha R$ 1.000 na conta receberá R$ 19,37;

Quem tinha R$ 10.000 receberá R$ 193,78;

Quem tinha R$ 100.000 receberá R$ 1.937,84.

Para quem quiser fazer a conta:

Bônus = saldo do seu FGTS em 31/12/16 X 0,0193784.

FGTS terá R$ 7,28 bi a mais

Ao todo, serão R$ 7,28 bilhões distribuídos entre 88 milhões de pessoas.

O bônus veio porque o FGTS conseguiu lucro de R$ 14,55 bilhões em 2016. Pela nova regra, os trabalhadores recebem metade desse lucro (R$ 7,28 bilhões).

Com isso, a rentabilidade do fundo de garantia no ano passado aumentou: originalmente era de 5,11% ao ano (3% ao ano + Taxa Referencial) e, agora, passou para 7,14% ao ano.

No ano que vem, serão feitos outros cálculos. Se o FGTS tiver bom desempenho de novo, mais um bônus será depositado na conta dos trabalhadores.

De onde vem esse bônus?

Os recursos do FGTS de todos os trabalhadores, juntos, são usados para financiar programas de desenvolvimento urbano do governo, como casas populares, saneamento básico e obras de infraestrutura. Em troca desses financiamentos, são cobrados juros. Com a administração desse "bolo" de recursos, é possível obter lucro. Agora, metade desse lucro terá de ser repartido com os trabalhadores. A outra metade é incorporada ao patrimônio líquido do FGTS (uma espécie de reserva do fundo).

Quem tem direito a esse bônus?

Tem direito a esse bônus todo trabalhador que tinha dinheiro em contas do FGTS, ativas ou inativas, em 31 de dezembro do ano passado. O valor que cada um vai receber varia de acordo com o saldo que tinha disponível no FGTS.

Quem sacou o dinheiro do FGTS também tem direito?

Sim, quem sacou os recursos de uma ou mais contas do FGTS em 2017 também terá direito aos rendimentos extras referentes a 2016.

Como será feito o pagamento?

Esse dinheiro deve ser depositado automaticamente em cada conta do FGTS. Mesmo se o trabalhador sacou todo o dinheiro de uma conta inativa, por exemplo, essa conta continua existindo e é lá que será feito o pagamento.

Quando é possível sacar o bônus?

Esse bônus só poderá ser retirado nas condições normais de saque do FGTS previstas em lei. Por exemplo, no caso de demissão sem justa causa, na hora da aposentadoria ou para comprar a casa própria.

Como consultar o valor depositado

Segundo a Caixa, o banco disponibilizará em breve, em seu site, a consulta aos valores depositados. Os trabalhadores também poderão consultar o saldo pelo telefone 0800 726 2017. Para saber os valores, será preciso informar o nome completo, CPF ou número do PIS. A consulta ainda não está disponível.

O bônus será pago todos os anos?

Não, o bônus só será pago quando o FGTS tiver lucro. Por exemplo, no ano que vem, serão feitos outros cálculos e, se o FGTS tiver registrado um bom desempenho de novo, mais um bônus será depositado na conta dos trabalhadores.

