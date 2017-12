Proprietários poderão consultar valor do IPVA a partir de quinta-feira

Os proprietários de veículos registrados no Estado de São Paulo poderão conferir o valor do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2018 a partir da próxima quinta-feira (21).

A consulta pode ser feita em toda a rede bancária, incluindo terminais de autoatendimento, pela internet ou diretamente nas agências.

É preciso ter em mãos o número do Renavam do veículo.

Outra opção é acessar o site da Secretaria da Fazenda. Também é necessário ter o número do Renavam e placa do veículo.

A data de vencimento do imposto depende do número final da placa do veículo.

O imposto pode ser pago em cota única ou parcelado em três vezes.

Caso o pagamento integral seja feito em janeiro, o desconto é de 3%.

Se a cota única for paga em fevereiro, não haverá desconto.

Quem deixar de recolher o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic.

Passados 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto.

CALENDÁRIO

Para automóveis, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares

Janeiro

1ª parcela ou cota única com desconto

Final 1 - 9/1

Final 2 - 10/1

Final 3 - 11/1

Final 4 - 12/1

Final 5 - 15/1

Final 6 - 16/1

Final 7 - 17/1

Final 8 - 18/1

Final 9 - 19/1

Final 0 - 22/1

Fevereiro

2ª parcela ou cota única sem desconto

Final 1 - 9/2

Final 2 - 15/2

Final 3 - 16/2

Final 4 - 19/2

Final 5 - 20/2

Final 6 - 21/2

Final 7 - 22/2

Final 8 - 23/2

Final 9 - 26/2

Final 0 - 27/2

Março

3ª parcela

Final 1 - 9/3

Final 2 - 12/3

Final 3 - 13/3

Final 4 - 14/3

Final 5 - 15/3

Final 6 - 16/3

Final 7 - 19/3

Final 8 - 20/3

Final 9 - 21/3

Final 0 - 22/3

Folhapress