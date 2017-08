Preço do aluguel de apartamentos cai 0,7% no 1º semestre, diz FipeZap

O valor do aluguel de apartamentos em 15 cidades do país recuou 0,1% em junho ante o mês anterior, para R$ 28,65 o metro quadrado, segundo índice FipeZap divulgado nesta terça-feira (18).

Mais: Preço de imóveis cai pelo 4º mês seguido, aponta FipeZap

Com isso, o indicador recuou 0,70% em termos reais no primeiro semestre sobre um ano antes. Nos últimos 12 meses, o recuo chegou a 3,89%, também em termos reais.

Cidades

Entre as 15 cidades pesquisadas, a que apresentou maior queda no período de 12 meses foi o Rio de Janeiro, com recuo de 5,60%, enquanto Santos (SP) teve a maior alta, com 2,50%.

São Paulo foi a cidade com o metro quadrado mais caro para locação em junho, a R$ 35,83, alta de 1,59%, segundo a pesquisa.

O índice FipeZap de Locação utiliza como base o valor médio do metro quadrado em novos anúncios de apartamentos prontos divulgados na internet.

G1