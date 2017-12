Planejar hospedagem, compras e passeios ajuda a economizar em viagens

Voltar de viagem com a mala cheia pode ser sinônimo de dor de cabeça se as compras extrapolarem o orçamento e gerarem dívidas inesperadas. Para evitar esse pesadelo, o consultor de viagens Felipe Magalhães, da agência Rumo a Orlando, ensina cinco jeitos de economizar na viagem de férias para o exterior.



Foto: Divulgação

Hotel

É possível reservar um hotel um pouco mais distante do centro e das atrações e ainda não perder tanto da cidade.



Mesmo com alguns minutos a mais no metrô e de caminhada, o viajante se hospeda em um hotel de boa qualidade, mas com o preço menor do que de um hotel de qualidade semelhante na rua de uma importante atração.

Café da manhã

Se o hotel não oferece café da manhã no pacote, pense em fazer o seu próprio. O café da manhã em hotéis à parte sai por, em média, US$ 20 (R$ 66), e pesa no fim da viagem.

A dica de Magalhães é abastecer o quarto do hotel com compras de supermercado e tomar o café por lá. "Para uma família, menos de US$ 100 (R$ 330) já são suficientes para comprar todos os itens de café da manhã da viagem", diz. Com frigobar, fica ainda mais fácil diversificar o cardápio.

Em alguns dias, dá para tomar o café em um restaurante ou padaria fora do hotel -a conta dificilmente ultrapassa os US$ 20 para um casal.

Compras

O ideal é sair de casa com todas as compras grandes já planejadas e calculadas.

Magalhães recomenda pesquisar o valor dos produtos nos sites das lojas e comparar os preços oferecidos por elas. Com a lista de desejos em mão, é mais fácil manter o controle nas lojas.

Depois, vale fazer uma lista secundária com os itens que não são prioridade, mas que podem ser compras interessantes caso sobre dinheiro ou apareça uma boa oferta.

O consultor reforça, porém, que o cartão de crédito nunca deve ser usado como "dinheiro extra". "Quando a conta chegar, o turista perceberá tarde demais os gastos desnecessários", diz. Além de perder a noção dos gastos, há taxas de conversão e de uso do cartão.

Desconto

Principalmente nos Estados Unidos, os cupons de desconto podem garantir economia real nas compras.

Os outlets oferecem cadernos com as promoções por US$ 5 (R$ 17). Se você for comprar bastante, é uma ótima opção, já que esse valor pode ser compensado logo na primeira loja.

Algumas lojas também mandam e-mails com descontos sazonais para clientes cadastrados nos seus sites. Assim, o turista pode receber com frequência as ofertas e se inteirar das novidades. "Lembre-se de salvar o código da promoção, que pode ser em barras, para conseguir usá-la no dia", ressalta Magalhães.

Há ainda aplicativos que organizam cupons de desconto de diversas lojas, como o "Retail me not" e "Snip snap", ambos gratuitos e disponíveis tanto na AppStore quanto no Google Play.

Passeios

Existem boas opções de passeios gratuitos no exterior, como parques, feiras, igrejas e monumentos.

Assim como as compras, é bom consultar previamente o valor da entrada de shows, teatros, restaurantes e alguns museus e galerias e planejar o roteiro com base nas atrações que cabem no seu bolso.

Folhapress