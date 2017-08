Piauí fica em 2º lugar na geração de empregos, de acordo com Caged

Pelo terceiro mês consecutivo o número de novas vagas de emprego com carteira assinada superou as demissões no nosso Estado. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta segunda-feira (17), pelo Ministério do Trabalho, o Piauí criou 8500 vagas formais em junho deste ano.



De acordo com os dados, o Piauí fechou o mês com saldo positivo (0,25), o segundo estado no Nordeste com a maior geração de empregos formais no Brasil, ficando atrás apenas do estado do Maranhão. Sete Estados da região fecharam o mês com saldos positivos de geração de empregos de acordo com o Caged.

O Estado tem se destacado mês após mês na criação de novos postos de trabalho. De acordo com o Caged setores como agropecuária (3,85), Extrativa Mineral (2,36) e Indústria de Transformação (1,20) apresentaram avanços, o que ajudou nos números positivos do estado. Numa comparação entre admissões e demissões, o Piauí teve um saldo positivo de 712 vagas, ocupando a 7ª posição no ranking Nacional.

A Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Setre), tem sido um órgão importante para a melhoria na geração de emprego e renda junto com o Sine/PI. “Em meio à crise econômica temos fortalecido a oferta de cursos profissionalizantes no Estado, estimulando as empresas a caminhar na contra mão do desemprego. O Sine diariamente tem ido à procura e capturado vagas, encaminhando os trabalhadores para o mercado de trabalho, tendo a cada mês alegria de estamos crescendo e dando melhorias para o nosso estado,” pontuou Gessivaldo Isaías, gestor da secretária.

Das 27 unidades da federação, 19 tiveram saldo positivo de empregos em junho, diferente do mês de maio com apenas 13, criando mais do que fecharam vagas com carteira assinada de acordo com o Caged. Desde o ano passado, o Piauí vem se destacando na criação de vagas. No mês de janeiro, o Piauí fechou o mês como o primeiro do Nordeste, mantendo-se entre os três primeiros na posição em abril, em maio manteve-se novamente em primeiro e agora fechou junho em segundo, mas com saldo positivo.

Da Redação