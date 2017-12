Petrobras toma empréstimo de US$ 5 bilhões com banco chinês

A Petrobras anunciou nesta terça-feira (5) a assinatura de contrato de financiamento com o Banco de Desenvolvimento da China (CDB, na sigla em inglês), no valor de US$ 5 bilhões.

O contrato inclui acordo de fornecimento de 100 mil barris de petróleo por dia, durante o prazo de dez anos, à Unipec Asia Company e foi assinado nesta segunda-feira (4), informou a estatal em nota.

De acordo com a Petrobras, parte dos recursos serão usados para antecipar o pagamento de um empréstimo assinado com o CDB em 2009, que previa o fornecimento de 200 mil barris de petróleo por dia à Unipec.

O saldo devedor do empréstimo é de US$ 2,8 bilhões, com vencimento em janeiro, quando a estatal receberá metade do empréstimo contratado nesta segunda. A outra metade será transferida em dezembro.

Com o pagamento antecipado, será encerrado o contrato de fornecimento de petróleo assinado em 2009, que venceria em 2019.

A Petrobras diz que a operação faz parte de estratégia para melhorar o perfil de sua dívida, que tinha muitos vencimentos concentrados entre 2018 e 2019.

