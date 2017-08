Petrobras sobe preço do gás de cozinha em 6,9%

A Petrobras anunciou nesta sexta (4) reajuste de 6,9% no preço do gás de cozinha. A alta vale para o produto envasado em botijões de 13 quilos, mais usado em residências.

Se o repasse for integral, o preço ao consumidor subirá, em média, 2,2% (ou cerca de R$ 1,29 por botijão), disse a estatal em comunicado.

"Como a lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, as revisões feitas nas refinarias podem ou não se refletir no preço final ao consumidor. Isso dependerá de repasses feitos especialmente por distribuidoras e revendedores", disse a companhia.



Foto: Pedro Ventura/ Agência Brasília



Os novos preços entram em vigor à 0h de sábado (5).

Em junho, a Petrobras anunciou nova política de preços para o gás de botijão, que passou a ter ajustes mensais de acordo com a evolução das cotações internacionais e do câmbio.

Na ocasião, o preço foi elevado em 6,7%. Em julho, houve corte de 4,5%.

Folhapress