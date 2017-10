Petrobras reduz preço da gasolina em 2,3% após série de altas

A Petrobras anunciou cortes de 2,3% no preço da gasolina e de 3,6% no preço do diesel. Os novos preços entraram em vigor à zero hora desta quarta (4).

Foi a quarta queda seguida no preço da gasolina, após um período de alta causado pelo fechamento de refinarias nos Estados Unidos após a passagem do furacão Harvey, no fim de agosto.

"A decisão foi causada por declínio de preços no mercado mundial de combustíveis", disse a Petrobras, em nota divulgada nesta quarta (4).

O ajuste de preços foi decidido pelo Grupo Executivo de Mercado e Preços, formado pelo presidente da Petrobras, Pedro Parente, e pelos diretores Financeiro de Refino, Ivan Monteiro e Jorge Celestino.

Com os quatro cortes, o preço da gasolina nas refinarias acumula queda de 5,98% desde o último dia 29.

No caso do diesel, foi o terceiro corte seguido, com queda acumulada de 5,81%.

Folhapress