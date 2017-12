Petrobras inicia nova fase da venda de 90% de participação acionária na TAG

A Petrobras iniciou a fase vinculante do processo de alienação de 90% de sua participação acionária na Transportadora Associada de Gás S.A. (“TAG”), subsidiária integral da Petrobras.

Nesta etapa do projeto, os interessados habilitados na fase anterior receberão cartas-convite com instruções detalhadas sobre o processo de desinvestimento, incluindo as orientações para a realização de due diligence e para o envio das propostas vinculantes.

A presente divulgação ao mercado está em consonância com a sistemática para desinvestimentos da Petrobras e está alinhada às orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).

