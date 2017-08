Operação vai fiscalizar trabalho de companhias aéreas nesta sexta

Equipes do Procon farão uma operação (chamada de Pégasus) nos principais aeroportos do Brasil para fiscalizar as informações fornecidas e os trabalhos prestados pelas companhias aéreas aos clientes. Em São Paulo, a instituição atuará em Congonhas, Guarulhos, Viracopos, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Bauru. O trabalho começa às 8h desta sexta-feira.

As equipes devem monitorar filas de atendimento preferencial e prioritário (para idosos, gestantes, pessoas com deficiência, portadores de necessidades especiais), que são diferentes da fila para clientes fidelidade, e fiscalizar as informações passadas pelas companhias aos clientes, como, por exemplo, condições de cobrança, valores e possíveis benefícios para portadores de cartão fidelidade.

Caso seja notada alguma irregularidade, a equipe fará um relatório para depois notificar a companhia e enquadrá-la no código que foi infringido. A empresa pode ser multada posteriormente.

A operação foi sugerida pelo conselho federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).