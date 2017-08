Oi poderá elevar investimento em 40% com aumento de capital

A Oi poderá elevar o investimento anual em 40%, para R$ 7 bilhões, se um plano para aumento de capital do grupo de telecomunicações em recuperação judicial for levado adiante, afirmou o presidente-executivo, Marcos Schroeder.

"Hoje o patamar de investimento é de R$ 5 bilhões por ano. Acreditamos que um aumento de capital de R$ 8 bilhões permitiria aumentar o investimento para R$ 7 bilhões por ano e identificamos projetos importantes que teriam impacto positivo com estes recursos", disse o executivo durante teleconferência com analistas.

A companhia divulgou na noite de quarta-feira (9) prejuízo líquido de R$ 3,3 bilhões no segundo trimestre, acima do esperado pelo mercado, impactada por perdas com posições de hedge (contratos em bolsa que protegem contra oscilação do dólar) que foram fechadas por conta do processo de recuperação judicial.

G1