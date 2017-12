Nubank abre em Berlim 1º escritório internacional

Nubank anunciou nesta quarta-feira (13) a abertura de um escritório em Berlim, na Alemanha, que será o primeiro fora do Brasil da plataforma digital de cartões de crédito.

Os funcionários da unidade internacional trabalharão com engenharia de dados e na infraestrutura. Quatro engenheiros do Brasil foram deslocados para o posto, que funcionará em um espaço de trabalho compartilhado no bairro de Mitte.

"Berlim é uma capital altamente conectada com a comunidade de tecnologia de toda a Europa”, afirma Edward Wible, cofundador e diretor de operações do Nubank, em nota.

Dos 750 funcionários da empresa no Brasil, 110 são engenheiros. De acordo com a companhia, essa é a segunda maior área em termos de força de trabalho. Só perde para a de atendimento ao consumidor.

Nubank lança serviço de conta corrente digital

"Nós queremos nos conectar com a experiência e a inovação do mercado europeu, e assim alcançar mais engenheiros que tenham interesse no que estamos construindo aqui no Nubank", afirma Wible, ainda em nota.

Em outubro deste ano, o Nubank deu os primeiros passos para se transformar em um banco digital.

A empresa, que até então era caracterizada apenas pelo serviço de cartão crédito, passou a testar a oferta de contas correntes digitais. Pela regulamentação do Banco Central, as NuConta, no entanto, são apenas contas de pagamentos. Com isso, o Nubank continua sendo uma fintech (startups de tecnologia que atuam no setor financeiro).

