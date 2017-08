Nestlé investe R$ 10 mi em segmento de grão de café torrado e moído na hora

A Nestlé investiu R$ 10 milhões em um novo segmento de café torrado, para ser moído na hora do preparo.

Em evento realizado na manhã desta terça-feira (25) em Santos, no litoral de São Paulo, o diretor da Nestlé Professional, Marcelo Citrângulo, afirmou que a expectativa é que o novo produto seja responsável pela demanda de 400 milhões de xícaras (2 mil toneladas de café) nos próximos três anos.

"O produto vem atender uma demanda de mercado", afirmou o executivo. Ele ressaltou que o projeto foi desenvolvido em menos de um ano e que isso é um exemplo da nova proposta da Nestlé, de trazer respostas ao mercado cada vez mais rápidas.

O produto é direcionado ao mercado de estabelecimentos comerciais, com uma máquina multibebidas com a marca Nescafé que prepara diferentes tipos de expressos, capuccinos e bebidas cremosas com a moagem instantânea.

"Ainda não existe projeto definido para levar o produto às prateleiras (de supermercados), mas tudo depende do resultado que vamos ter", afirmou.

Citrângulo disse que a Nestlé tem firmado parcerias com empresas do segmento de alimentação para a distribuição das máquinas, como a Sodiê. Há também o trabalho com empresas que atuam em metrôs e "food trucks".

O produto é feito com café 100% arábica, cultivado nas áreas montanhosas do sul de Minas Gerais e preparado na fábrica de Araras (SP), a primeira da Nestlé no Brasil.

G1