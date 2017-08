Natura e Fundação Banco do Brasil vão capacitar cooperativas da Amazônia

A Natura e a Fundação Banco do Brasil firmaram parceria para apoiar projetos de inovação, pesquisa e produção sustentável na Amazônia, em conjunto com as comunidades agroextrativistas da região.

Com investimento inicial de R$ 190 mil, a iniciativa quer fortalecer o uso de produtos e serviços da biodiversidade amazônica, capacitando cooperativas locais.

A primeira ação vai impactar cerca de 200 famílias em quatro comunidades do Baixo Tocantins, no Pará.

Serão construídos dez secadores solares de alta eficiência, para melhorar a qualidade da produção de andiroba e murumuru, ingredientes da biodiversidade usados pela Natura em seus produtos.

A parceria prevê ainda fornecimento de 40 cadeiras para a coleta de patauá das palmeiras pelas comunidades extrativistas e assistência para melhorar a qualidade dos óleos, com maior segurança na coleta.

Folhapress